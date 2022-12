Polska już nie chce szczepionek na koronawirusa. "Kontynuacja dostaw jest nielogiczna"

Szczepionki na koronawirusa. Polska chce "redefiniować" kontrakty

Kupowanie szczepionek dziś nie ma sensu

"Z jednej strony wszystkie kraje odczuwają brak specjalistów, którzy mogliby w pełni zaopiekować się populacją. Z drugiej strony te czynniki stresogenne społecznie, czyli właśnie pandemia, agresja Rosji na Ukrainę czy również sytuacja ekonomiczna, w której odczuwamy wysokie ceny i inflację, to elementy, które są wspólne. (...) Rok 2023 będzie poświęcony zdrowiu psychicznemu. Również w 2023 roku będziemy finalizowali prace nad dokumentami unijnymi, które bardzo szeroko definiując podejście do zdrowia psychicznego będą pokazywały, jak budować optymalne modele" - zaznaczył.

Unia broni kontraktów?

Jak pisaliśmy w money.pl w kwietniu , Polska już wtedy adresowała ten problem. - Wystąpiliśmy zarówno do Komisji Europejskiej, jak i go głównych firm producentów szczepionek, żeby te dostawy, które były planowane w tak dużej liczbie w najbliższych kwartałach po prostu rozłożyć bardziej w czasie, żeby dać sobie większą elastyczność, swobodę tych kontraktów, które mamy zawarte — poinformował wówczas Niedzielski.

- Na przykład, jeśli te dostawy mają następować do końca 2023 r., to zaproponowaliśmy - było to m.in. w liście pana premiera Morawieckiego do pani przewodniczącej von der Leyen - żeby rozłożyć te dostawy na 10 lat i - co najważniejsze - płacić wtedy, gdy otrzymujemy szczepionki - wyjaśnił minister. Przypomniał, że negocjacje dotyczące zakupu szczepionek były prowadzone przez Komisję Europejską.