Jest zakaz importu z Ukrainy. Co na to UE? Ekspert: spodziewam się kolejnego aktu dramatu

- Zadaniem władzy, która stawia na polską wieś, jest te problemy rozwiązać i podjąć działania trudne, nawet bardzo trudne, które naprawią to wszystko, co zostało uczynione z jakimś błędem, niezawinionym, ale jednak przynoszącym skutki. Często to wynik decyzji, które zapadały poza naszym krajem, w Unii Europejskiej - mówił w sobotę Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS poświęconej rolnictwu .

Te bardzo trudne działania to m.in. wprowadzenie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Minister rozwoju i technologii podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu ich przywozu. Przepisy weszły w życie 15 kwietnia i mają obowiązywać do 30 czerwca 2023 r. Na zakazanej liście znajduje się szereg produktów - zboże, cukier, susz paszowy, nasiona czy mleko i przetwory mleczne. Pełną listę opublikowaliśmy wcześniej na money.pl.

"Rząd nie dostrzegł wcześniej problemu"

- Żałujemy, że władze RP podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu importu jakichkolwiek produktów rolnych z Ukrainy - powiedział w sobotę Mykoła Solski, minister rolnictwa Ukrainy, cytowany przez agencję Ukrinform . - Rozumiemy i bierzemy pod uwagę trudną sytuację rolników w Polsce. Rozumiemy, że to się przekłada na sytuację polityczną. Wiemy, że w tym roku są wybory w Polsce. Ale musimy te kwestie rozwiązać i mamy nadzieję, że zrobimy to w poniedziałek - przy stole negocjacyjnym - dodał.

Problemy z UE i Putinem

- Czy podejmując tę decyzję miano świadomość, że Putin ponownie blokuje korytarz zbożowy przez Morze Czarne? To źle wpłynie na Ukrainę. Zamiast pomagać, to przeszkadzamy w eksporcie, który pomaga Ukrainie wygrać wojnę - podkreśla Szymczycha. - Jak pogodzić poparcie Polski dla aspiracji Ukrainy przystąpienia do Unii Europejskiej, z czasowym zamknięciem polskiego rynku dla produktów rolnych z Ukrainy? Czy to buduje naszą wiarygodność? Odnoszę wrażenie, że dla uciszenia rolniczych protestów oraz przykrycia wcześniejszych błędów i zaniechań, poświęcono braterstwo i solidarność.