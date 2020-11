Pierwszy prywatny szpital gotowy do przyjęcia pacjentów z COVID-19. Czeka na decyzję MZ

Szpitale publiczne nie nadążają z przygotowaniem łóżek dla pacjentów covidowych, którzy wymagają hospitalizacji. Trzy tygodnie temu rząd ogłosił, że do pomocy włączą się prywatne szpitale.

Już wtedy Lux Med, który zarządza szpitalem św. Elżbiety, deklarował, że to jedna z tych placówek, która niemal z marszu może rozpocząć przyjmowanie zakażonych. Podczas wspólnej konferencji szefowej Lux Medu Anny Rulkiewicz i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, padła deklaracja, że przeistoczenie szpitala św. Elżbiety w szpital jednoimienny to jedynie formalność.

Kiedy decyzja administracyjna zostanie wydana? Resort zdrowia poinformował, że najpóźniej w środę. Zapytaliśmy resort także szerzej - o warunki formalne współpracy pomiędzy publiczną służbą zdrowia a sektorem prywatnym. W tej kwestii odesłano nas do NFZ. Biuro funduszu odpowiedziało, że "trwają intensywne prace nad przygotowaniem konkretnych rozwiązań".

Szpital św. Elżbiety docelowo zaoferuje ponad 80 łóżek do opieki nad pacjentami z COVID-19. Placówka będzie w pełni wyłączona z innej działalności prowadzonej przez grupę Lux Med. Jak nas poinformowano, do leczenia pacjentów covidowych oddelegowani zostaną lekarze z kadry medycznej, która dotychczas współpracowała z firmą. Łącznie zaś prywatne szpitale zaoferują ok. tysiąca łóżek - tak ustalono w ramach porozumienia z MZ z października.