Jesteśmy w światowej czołówce. W tych rankingach nigdy nie chcieliśmy się znaleźć

Luzowania obostrzeń wciąż nie będzie w Czechach. Rząd premiera Andreja Babiša zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego do 12 grudnia. Czesi po chwilowym spadku znów notują wysokie liczby zakażeń - 6,5 tys. w ciągu doby. Na zmniejszanie obostrzeń zdecydować się może za to Francja. Od 1 grudnia poszerzy się lista sklepów, które mogą być otwarte.

Jak wygląda sytuacja epidemiczna Polski?

Tylko od początku listopada resort poinformował o 6,7 tys. ofiar wirusa. To więcej niż pojawiło się od marca do końca października. W ciągu 8 miesięcy epidemii resort w sumie odnotował 6 tys. zgonów. Trzy tygodnie listopada podwoiły tę statystykę. Dziś epidemia koronawirusa odpowiada na pewno za 12 tys. ofiar. Jednocześnie jak wskazywaliśmy w money.pl, rośnie z każdym tygodniem również liczba ukrytych ofiar wirusa. O tym piszemy w tekście pt. " Przegrywamy tę walkę. Epidemia koronawirusa zabija coraz więcej Polaków ".

Warto pamiętać, że do końca roku pozostało jeszcze 41 dni. Jeżeli tempo zakażeń z ostatniego tygodnia nie spadnie do końca roku, to 2020 rok zamkniemy z bilansem wyższym o 900 tys. infekcji. Dziś jest to 819 tys. Bilans ofiar - przy dotychczasowym tempie - powiększy się z kolei o następne 18 tys. A wtedy pierwszy rok z epidemią pochłonie 30 tys. żyć.