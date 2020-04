Już ponad 1,7 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

W zeszłym tygodniu w życie weszła nowelizacja ustawy, która rozszerza grupę mogącą skorzystać ze wsparcia. Do najważniejszych zmian można zaliczyć rozszerzenie zwolnienia z płatności składek ZUS o większe firmy - mogą to zrobić przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób (wcześniej było to 9 osób).