Kaczyński składa obietnicę ws. węgla. "Proszę mnie trzymać za słowo"

Kaczyński: węgla nie zabraknie

Dodał też, że spółki skupują i kontraktują węgiel, a problemem jest logistyka i polskie porty. I tu podkreślił, że to kwestia zaniedbań sprzed lat. - To nie myśmy nie inwestowali w porty i wydzierżawili, bywa, że i na 30 lat, nabrzeża i tereny portowe. Ale zostawmy to, bo dziś najważniejsze jest, by przygotować się na zimę, a nie przerzucać się odpowiedzialnością — mówił Jarosław Kaczyński.

- Wyciąganie odpowiedzialności to sprawa na później, nie ma sensu dziś nikogo rozliczać, choć wraz z zakończeniem operacji wszystkiemu przyjrzymy się jeszcze raz: na spokojnie, bez zaciekłości i chęci karania kogoś za wszelką cenę. Jeżeli ktoś coś zaniedbał, to będą wyciągnięte konsekwencje — zapowiedział w Interii Jarosław Kaczyński.

Dlaczego Naimski musiał odejść?

- Piotr Naimski miał tendencję do tego, by różne rzeczy w energetyce blokować. Wyłożył mi koncepcję, którą uznałem za zbyt anachroniczną. Nie było to tylko moje przekonanie, bo sprawach energetycznych znam się tak, jak się znam, ale to było przekonanie wielu innych ludzi od długiego czasu. Doszedłem do wniosku, że w tej chwili ta współpraca się na dziś urywa — przekonuje na łamach Interii prezes.