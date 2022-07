Piotr Naimski zdymisjonowany. Usłyszał, że musi odejść z rządu, bo "wszystko blokuje"

Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i wszystko blokuję — napisał na Facebooku Naimski.