Kanada robi wyjątek od sankcji na Rosję. Pomoże w ten sposób Niemcom

Kanadyjski minister zasobów naturalnych Jonathan Wilkinson oświadczył, że zwrot serwisowanych w Kanadzie turbin nastąpi na mocy specjalnego zezwolenia uchylającego jednorazowo nałożone na Rosję sankcje w celu "wsparcia możliwości Europy dostępu do stabilnych i ekonomicznych źródeł energii podczas procesu odchodzenia od rosyjskiej ropy i gazu ".

Kanada robi wyjątek dla Niemiec

Resort podkreśla, że wobec braku wystarczających dostawa gazu ziemnego gospodarka niemiecka znalazłaby się w bardzo trudnej sytuacji, a Niemcy mogliby okazać się niezdolni do ogrzewania swoich domów w sytuacji zbliżającej się zimy.

Informuje o tym Reuters i powołuje się na swoje źródła rządowe. Według nich, turbiny służące do tłoczenia gazu, zostaną najpierw wysłane do Niemiec, a później przekazane rosyjskiemu Gazpromowi .

Wcześniej koncern rosyjski zmniejszył dostawy gazu rurociągiem Nord Stream 1 do 40 proc. normalnego przesyłu. Firma tłumaczyła to opóźnieniami w zwrocie wyposażenia serwisowanego przez niemieckiego Siemensa w Kanadzie. Moskwa zapowiedziała w piątek, że zwiększy dostawy gazu do Europy, jeśli turbiny zostaną zwrócone.