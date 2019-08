Kapitan Tadeusz Wrona wyrzucony z LOT i... znów przyjęty. Nagła zmiana decyzji

LOT zmienił zdanie. W połowie lipca narodowy przewoźnik rozstał się z kapitanem Tadeuszem Wroną. Po wielu latach pracy spółka po prostu wręczyła kapitanowi wypowiedzenie. Tadeusz Wrona to legenda polskiego lotnictwa ze względu na brawurową akcję lądowania samolotem bez wysuniętego podwozia.

Właśnie wtedy pilot lotu LO016 z Newark pod Nowym Jorkiem do Warszawy zdołał 1 listopada bezpiecznie wylądować na stołecznym lotnisku. Jego nazwisko szybko trafiło na czołówki gazet. O polskim pilocie rozprawiały się też zagraniczne media. Od tego czasu Tadeusz Wrona cały czas był regularnym pilotem LOT. Do czasu, gdy zbliżył się do 65. roku życia.