Oto, co obiecywał. Kandydat PiS odwiedził rolników

Przepraszam, ale czegoś nie rozumiem. Kim jest ten pan Karol Nawrocki?! Prokuratorem, inspektorem ochrony środowiska czy naczelnym agronomem kraju?! Co to znaczy, że wizytuje jakieś gospodarstwo?! Jako kto i za czyje pieniądze?! Kto płaci za te wszystkie "wizyty" Karola Nawrockiego - kandydata na kandydata?! Jeśli jest szefem IPN tzn. że powinien w pełnym wymiarze godzin wypełniać obowiązki szefa tej instytucji, bo tylko za to płaci mu państwo polskie (czytaj: podatnicy). Ta sytuacja to jest totalne nadużycie i skandaliczne jest to, że dzieje się tak za cichym przyzwoleniem państwa. Jeżeli jakikolwiek "aspirujący do tronu" figurant (prezes, prezydent miasta, dyrektor, poseł czy inny tuz) odczuwa nieodpartą potrzebę demonstracyjnego promowania swojej osoby to powinien też zademonstrować przynajmniej minimum przyzwoitości i zawiesić lub zrzec się dotychczasowej "fuchy" oraz wstrzymać się od pobierania wynagrodzenia wprawdzie do tej "fuchy" przypisanego, ale de facto nienależnego skoro figurant nie wykonuje swoich obowiązków służbowych. Ale....to jest Polska właśnie...