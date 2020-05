Kasy fiskalne w restauracjach. Ministerstwo przesuwa termin

"Przesunięcie to zostanie dokonane rozporządzeniem Ministra Finansów. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem tego rozporządzenia" - czytamy w piśmie wiceministra finansów.

Według obowiązujących przepisów, firmy z branży kosmetycznej czy gastronomicznej do 1 lipca musiałyby wymienić kasy fiskalne na takie z funkcją real-time reporting.

- Małe bary, bistra, restauracje, fryzjerzy, kosmetyczki od ponad miesiąca nie świadczą usług. Ich właściciele obecnie zadłużają się, aby wypłacić pensje, negocjują z właścicielami lokali, składają skomplikowane formularze pomocowe, po prostu nie mają środków finansowych na wymiany kas a rząd zmuszał ich do wyboru, czy zapłacić inne zobowiązania, czy zainwestować w nową kasę fiskalną do firmy, która jeśli jeszcze nie upadła to w najlepszym wypadku jest na skraju bankructwa. Niezmiernie cieszy zrozumienie problemu przez rząd – powiedziała Hanna Gill-Piątek.