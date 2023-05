KE "bardzo zaniepokojona" ruchem Polski. Nie wyklucza "natychmiastowych działań"

Komisja Europejska odniosła się w oświadczeniu do podpisanej przez Andrzeja Dudy ustawy, określanej mianem "lex Tusk". KE jest "jest bardzo zaniepokojona przyjęciem w Polsce nowej ustawy ustanawiającej specjalną Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007–2022".