KGHM dołącza do walki z koronawirusem. Zakupił sprzęt medyczny o wartości 20 mln zł

Sprzęt zakupiony przez koncern z Chin pojawi się w Polsce w czwartek. - To nasz moralny obowiązek jako spółki Skarbu Państwa, by pomagać w takim zakresie jak to dla nas możliwe i dzielić się pomocą z polskim społeczeństwem - powiedział prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

