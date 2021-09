Kiedy koniec wzrostów cen? "Hiperinflacja nam nie grozi"

- Jeśli chodzi o zagrożenie hiperinflacją, to absolutnie nam to nie grozi - zapewnił Paweł Borys w RMF.FM. Przyznał, że gospodarka z recesji wywołanej pandemią bardzo szybko przeszła do bardzo szybkiego wzrostu. - Towarzyszy temu wzrost cen nie tylko w Polsce i na świecie, natomiast on nie powinien być na pewno tak znaczący jak kiedyś obserwowaliśmy w Polsce - powiedział Borys.