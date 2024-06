Kim jest Daniel Kretinsky, czeski miliarder planujący przejęcie Royal Mail?

Czeski "sfinks" chce przejąć symbol

Kretinsky zapewnia, że ma "najwyższy szacunek dla historii i tradycji Royal Mail" i zdaje sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z posiadaniem tej firmy. Zobowiązał się do utrzymania kluczowych usług publicznych, w tym dostarczania przesyłek pierwszej klasy sześć dni w tygodniu po jednolitej cenie, oraz do zachowania marki i brytyjskiej siedziby firmy przez co najmniej pięć lat.

Daniel Kretinsky. Król Wysp, Francji, Polski

Na kontynencie europejskim Kretinsky ma udziały w niemieckiej grupie handlowej Metro AG, która w Polsce zarządza siecią sklepów Makro. We Francji zainwestował w grupę telewizyjną TF1, dziennik "Le Monde" i magazyn "Elle". Niedawno sfinalizował także przejęcie jednego z największych detalistów we Francji - Grupy Casino, co uczyni go jednym z największych pracodawców w tym kraju.