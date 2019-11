Kim jest Konrad Szymański? To on będzie odpowiadać za pieniądze dla Polski w UE

- Pion europejski idzie do Kancelarii Premiera. Za cały pion będzie odpowiadał Konrad Szymański - ogłosił premier Mateusz Morawiecki na konferencji. Oznacza to, że nie będzie osobnego ministerstwa jak spekulowano wcześniej.

Ministerstwa gospodarcze do gruntownej przemiany. Resort przedsiębiorczości do wzmocnienia, resort cyfryzacji do likwidacji?

Za swoją aktywność w Brukseli Konrad Szymański otrzymał nagrody dla jednego najlepszych polskich Posłów do Parlamentu Europejskiego. Laurem uhonorowały go: w 2013 roku "Polityka" (razem z Sidonią Jędrzejewską) i rok później "Rzeczpospolita".

W polityce Szymański natomiast obecny jest od 1993 roku, kiedy to został ekspertem komisji samorządowej Rady Miasta Poznania. Pełnił to stanowisko do 1997 roku. W tym samym roku został doradcą Marcina Libickiego, przewodniczącego polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.