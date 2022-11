Kioski znikają z ulic polskich miast. "Jest mi coraz trudniej"

set 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mój ojciec jakieś 15 lat zbierał modelarze i jakieś gazety historyczne do skoroszytów, odkąd zamknęli bliski kiosk przestał(na szczęście) ma w dużym pokoju szafę chyba 4 metrowa i tam to wszystko poupychane. I tak krzy to sobie. Żeby nie zamknęli mu kiosku 12 lat temu to nie wiem co by było.