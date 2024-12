Zabawili się w czarnowidzów. Znany bank pokazał swoje słynne prognozy

Autorzy raportu przewidują, że rok 2025 przyniesie fundamentalne przewartościowanie w globalnym systemie finansowym i gospodarczym. Po raz pierwszy w historii dojdzie do zakwestionowania dominującej pozycji dolara amerykańskiego, dramatycznej zmiany układu sił w sektorze technologicznym oraz końca epoki OPEC. Podkreślmy, że w "Szokujących prognozach" Saxo Bank kreśli najbardziej skrajny scenariusz, a nie taki, który jest najbardziej prawdopodobny - mimo to, w ramach przyjętej konwencji - piszą o tym w czasie teraźniejszym, tak jakbyśmy brali już udział w tych wydarzeniach.

Prognozy Saxo Banku nie są oficjalnymi przewidywaniami banku, lecz próbą zwrócenia uwagi na potencjalne, choć mało prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji na światowych rynkach finansowych. Niemniej, jak pokazuje historia, często to właśnie wydarzenia początkowo uznawane za niemożliwe kształtują później rzeczywistość gospodarczą.

Trump i koniec hegemonii dolara

Najpoważniejsze konsekwencje dla światowych rynków ma przynieść powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

Nowa administracja zmienia cały charakter relacji USA ze światem, nakładając ogromne cła na cały import, przy jednoczesnym zmniejszaniu deficytów z pomocą Departamentu Efektywności Rządu (DOGE) prowadzonego przez Elona Muska - spekulują analitycy Saxo Bank w swoim raporcie.

Według ekspertów "konsekwencje dla dolara amerykańskiego są tragiczne dla handlu na całym świecie, ponieważ odcina on niezbędną podaż dolara, aby utrzymać koła globalnego systemu dolarowego w ruchu". Co istotne, pojawia się ryzyko potężnego skoku wartości amerykańskiej waluty, jednak zamiast tego uruchomione zostają "zawory bezpieczeństwa".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Jego markę znała cała Polska. Zbankrutował "do zera". Teraz wraca. Wojciech Morawski w Biznes Klasie

"Chiny i BRICS (grupa państw rozwijających się, m.in. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) dokonują transakcji za pomocą pieniądza cyfrowego opartego na złocie oraz bezpośrednio w nowym juanie offshore opartym na złocie. Europa w coraz większym stopniu opiera swoje relacje handlowe na euro" - przewidują analitycy. Dodają, że kryptowaluty powiązane ze złotem uzupełniają tę mieszankę.

Nvidia podwaja wartość Apple

Równie przełomowe zmiany mają zajść w sektorze technologicznym. Analitycy prognozują bezprecedensowy sukces Nvidii, która ma zostać najbardziej dochodową firmą w historii. "Sukces zostanie dodatkowo wzmocniony dzięki masowej dostępności rewolucyjnego układu Blackwell z 208 miliardami tranzystorów" - czytamy w raporcie.

Kluczowym czynnikiem ma być 25-krotny wzrost wydajności obliczeń AI na jednostkę zużytej energii w porównaniu z poprzednią generacją chipów H100. "Przy nasilającym się wyścigu zbrojeń AI, gdy żaden gigant, a nawet rząd, nie chce pozostać w tyle, a koszty energii elektrycznej w centrach danych AI gwałtownie wzrosły, nienasycony popyt na mocniejsze, a jednocześnie mniej energochłonne chipy Blackwell sprawił, że Nvidia przejęła koronę najbardziej dochodowej firmy wszech czasów" - argumentują eksperci.

Chiny pobudzą gospodarkę na niespotykaną skalę

Kolejna kluczowa prognoza dotyczy bezprecedensowych działań Chin. Analitycy przewidują, że "Chiny stawiają na odważne założenie, że reflacja jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Uruchamiają gigantyczny zestaw inicjatyw fiskalnych, które sprowadzają się do obietnicy wpompowania w gospodarkę 50 bilionów chińskich juanów (ok. 7 bilionów dol.) w 2025 roku i w kolejnych latach".

Program ma mieć wyjątkowy charakter. "Znaczna część wydatków trafia do kieszeni konsumentów poprzez cyfrową walutę e-CNY. Zamiast przeznaczenia ich na spłatę długu, trafiają bezpośrednio do gospodarki" - wskazują eksperci. Co więcej, "Chiny zachęcają intensywnie firmy do skrócenia godzin pracy w celu poprawy jakości życia. To wydłuża czas wolny, zwiększa konsumpcję, umożliwia powstawanie nowych firm, sprzyja zakładaniu rodzin i wzrostowi dzietności."

Koniec ery OPEC

Rewolucyjne zmiany mają nastąpić również na rynku ropy naftowej. "W przestrzeni zaledwie kilku lat Chiny zakpiły ze wszystkich wcześniejszych założeń dotyczących potencjalnej skali produkcji i adopcji pojazdów elektrycznych" - piszą analitycy. Przypominają, że "rejestracje pojazdów elektrycznych w Chinach przekroczyły 8 milionów już w 2023 roku, a do września 2024 roku udział EV w sprzedaży nowych samochodów sięgnął ponad 45 proc."

Ten trend ma doprowadzić do fundamentalnego przełomu na rynku ropy. "W sytuacji gdy niektórzy członkowie omijają limity produkcyjne, by uzyskać jak największy dochód oraz gdy popyt eksportowy spada, większość członków szybko zdaje sobie sprawę, że gra się skończyła. W wyniku kłótni i wewnętrznych walk kluczowi członkowie odchodzą. To sprawia, że OPEC przechodzi do historii" - przewidują eksperci.

Według analityków byli członkowie OPEC "maksymalizują produkcję, by zapewnić sobie udział w rynku, co powoduje duży spadek cen ropy". Jednak "rynek szybko odnajduje równowagę, a ceny ropy stabilizują się, ponieważ dostawcy posiadający wyższe koszty, zwłaszcza w Ameryce Północnej, zamykają drogą produkcję ropy łupkowej."

Pozostałe prognozy na rok 2025

Saxo Bank przedstawił również inne intrygujące scenariusze. W dziedzinie medycyny analitycy przewidują przełomowe osiągnięcie - wydrukowanie przez badaczy w pełni funkcjonalnego ludzkiego serca za pomocą zaawansowanej technologii biodruku 3D. "Za pomocą tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości naukowcy tworzą skomplikowany model cyfrowy, który rejestruje każdy najmniejszy szczegół złożonej struktury serca" - czytamy w raporcie.

Kolejna prognoza dotyczy rynku energii w USA. Według ekspertów "ceny energii elektrycznej w niektórych gęsto zaludnionych rejonach idą mocno w górę, ponieważ największe firmy technologiczne walczą o zabezpieczenie dostaw prądu dla swoich cennych centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją". W odpowiedzi "wielu lokalnych przedstawicieli władz zaczyna chronić swoich wyborców poprzez nałożenie wysokich podatków na największe centra danych".

W sektorze ubezpieczeniowym analitycy przewidują bezprecedensowe wydarzenia. "Katastrofalne w skutkach opady deszczu i burze w USA zaskakują branżę ubezpieczeniową. Powodują zniszczenia na kwotę wielokrotnie większą niż w przypadku huraganu Katrina w 2005 roku". W rezultacie "jeden z największych ubezpieczycieli w USA znacząco nie doszacował ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego ze zmiany klimatu".

Na rynku walutowym analitycy spodziewają się umocnienia brytyjskiej waluty. "Funt brytyjski wzrasta do 1,27 w stosunku do euro, czyli do poziomu sprzed referendum w sprawie brexitu" - prognozują. Wsparciem ma być polityka nowego rządu Partii Pracy, który "unika najbardziej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego podwyżek podatków dochodowych".

- Szokujące prognozy opracowane przez Saxo nie są newsami i nie wydarzyły się w rzeczywistości – przynajmniej na razie - podkreśla John Hardy, Główny Strateg Makroekonomiczny Saxo. - Jednak nasze prognozy na 2025 rok spełniają obietnicę zawartą w tytule raportu – są szokujące - dodaje..

- Nasze prognozy to eksperyment myślowy, który inspiruje do strategicznego myślenia - twierdzi z kolei Marcin Ciechoński z polskiego oddziału Saxo. - Zachęcają inwestorów do rozważania nieoczywistych scenariuszy, które choć dziś wydają się mało prawdopodobne, mogą pomóc przygotować się na niespodziewane - dodaje.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.