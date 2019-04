KNF ostrzega przed firmami oferującymi obligacje GetBack. 10 podmiotów na liście ostrzeżeń

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył też do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Według urzędników firmy te mogły złamać ustawę o obrocie instrumentami finansowymi.

Są to: DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie; JHG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie; Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie; GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie; Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie; Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie; Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

To nie pierwszy raz, kiedy pośrednicy obligacji GetBacku trafiają na listę ostrzeżeń publicznych. Taki los spotkał dwa miesiące temu 31 podmiotów .

Zgodnie z art. 178 ustawy o obrocie kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 milionów złotych - podaje KNF.