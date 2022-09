Kolejna branża chce rządowego wsparcia. Bez pomocy ceny biletów pójdą w górę?

zwykłyRP 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Dlaczego "Dziennik Gazeta Prawna" nie opiszą całej prawdy o cenie prądu w Polsce ? Może w końcu warto oświecić ludzi, a nie zrzucać wszystko na opłaty za emisję CO2 ? W końcowej cenie za prąd na dzień dzisiejszy nawet te wyższe w przypadku Polski opłaty z tytułu EU ETS nie stanowią choćby 1/3 jej wartości (tym bardziej że od początku roku koszty tych opłat spadły o 30 %) ! Marża, i jeszcze raz marża pobierana przez spółki energetyczne stanowić będzie chyba ponad 3/4 ceny prądu. A to dlatego, że - po pierwsze - UE narzuciła absurdalny system naliczania ceny prądu, a po drugie - nasz rząd nie kwapi się do przeciwdziałania temu w sposób sensowny i czytelny. Dlaczego są kraje w Unii Europejskiej, które nie oglądając się na Brukselę wprowadziły maksymalny poziom cen za energię elektryczną ? Dlaczego rząd PiS nie chce tego zrobić ? Odpowiedź jest prosta - spółki energetyczne to są spółki Skarbu Państwa, a więc te gigantyczne zyski zasilą w znacznej mierze władzę, a astronomiczne pensje konta pisowskich zarządów tych spółek. Więc dlatego Sasin woli wprowadzić jakiś absurdalny podatek, który też miliardami zasili pisowski budżet, a z którego odrobinę potem wedle widzi mi się da jako zapomogę dla Polaków (i będzie potem się chwalił jak to PiS pomaga uciśnionym). Absurd goni absurd. Czy ktoś tą bandę niekompetentnych nieudaczników w końcu pogoni od koryta ? Czy Polacy naprawdę już zatracili zdolność buntu przeciw bezmyślnej i złej władzy ?