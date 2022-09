Podatek Sasina. Te spółki zapłacą najwięcej

sunny 32 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Twierdzenie ze firmy zaplaca podatek od nadmiarowych zyskow to kpina z obywateli. Kazdy podatek jest splacany przez odbiorce koncowego . Jezeli firmy zaloza zyski i wyjda tzw nadmiarowe zyski to wystarcz podniesc kwote produkowanego towaru i uslugi o dwukrotnosc nadmiarowego zysku na detalicznej cenie towaruni uslugi. W ten sposob panstwo dostanie swoja polowe a firmie zostanie 100 % zajladanego zysku a my zaplacimy na detalu doliczony podatek . Jezeli benzyna obecnie kosztuje 7 pln nadmiarowy zysk to 1 pln to cena benzyny wzrosnie 1 pln i bedzie kosztowac 8pln i taka podwyzka bedzie sie odbywac procentowo za kazdym razem w,ristu ceny gieldowej . Obyeatele zaplaca za wszystko.