Jacek Sasin zapowiada nowy podatek. Inne kraje już poszły tą drogą

Rząd szykuje nowy podatek, tym razem od nadmiarowych zysków spółek energetycznych. Zapłacą go także państwowi giganci. Wicepremier Jacek Sasin szacuje, że da to do budżetu państwa dodatkowe ponad 13 mld złotych. Polska jednak nie będzie przodowniczką w tym zakresie. Podobną daninę wprowadziło już kilka państw europejskich, a debata nad nim toczy się również na forum unijnym.