Nowym podatkiem chcą wygrać z kryzysem. Polski rząd na razie czeka

Zyski spółek mają pomóc w kryzysie

Podatek od zysków. Polski rząd czeka

Premier Mateusz Morawiecki pytany w poniedziałek m.in. o wysokie ceny gazu wskazał, że sposobem na obniżkę cen jest "administracyjne obniżenie ceny ETS, czyli urzędowe obniżenie ceny uprawnień do emisji CO2". — Na przykład do poziomu 20 lub 30 euro za tonę na najbliższy rok lub nawet dwa lata — powiedział Morawiecki. Dodał, że to "doprowadziłoby to w bardzo krótkim czasie do spadku cen energii".