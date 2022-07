Premier chce, by spółki państwowe "podzieliły się zyskami" z Polakami. Zapowiada nowy podatek

Podatkami zabrać wielkim i dać małym

Podkreślił też, że nie może być tak "że te spółki będą miały bardzo wysokie zyski, a my nic z tymi zyskami nie zrobimy ". Przy krytyce liberalnej polityki Platformy Obywatelskiej podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią solidarną, dlatego opodatkowuje duże firmy, by te oddawały część ze swoich zysków uzyskanych nad Wisłą.

Oprócz tego przywołał też hasła swojej partii i stwierdził, że to PiS wygrał wojnę z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi, "wojnę o sprawiedliwy system", jak to sam określił.

Zboże z Ukrainy trafi do Afryki przez Polskę

Z kolei na pikniku w Myśliwcu premier uspokajał, że ukraińskie zboże nie wyprze polskiego z krajowego rynku. Wcześniej rolnicy wyrażali zaniepokojenie jego napływem, gdyż mają wypełniać one polskie magazyny. Część osób podnosiła, że zimą zabraknie miejsca w silosach na rodzime plony.

Przypomniał przy tym, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej rząd wprowadził zerowy VAT na żywność, a także wprowadził dopłaty do nawozów: 500 zł do hektara użytków rolnych i 250 zł do hektara łąk i pastwisk.