Kolejna dymisja. Eryk Kosiński p.o. prezesa PGE

Kim jest nowy prezes PGE?

Eryk Kosiński jest m.in. kierownikiem Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Fulbright Fellow, James Baker Institute for Public Policy, Center for Energy Studies, Rice University, Houston USA (2023/2024); visiting professor na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sił Powietrznych w Charkowie, członkiem zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu; LL.M University of the State of New York, Albany, USA i Central European University w Budapeszcie, Węgry (1992-1993).