Kolejna sieć spożywcza wejdzie do Polski? Tym razem z Ukrainy

Sieć sklepów przywędruje do Polski za Ukraińcami?

Portal podaje, że silna pozycja rynkowa i finansowa sprawiły, że operator sieci sklepów szuka okazji do inwestycji i partnerstw na rynkach zachodnich. Fozzy Group, właściciel marki, ma być zainteresowany wejściem na rynki Europy Środkowej i Południowej. Stąd właśnie w kręgu zainteresowań jest Polska.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że do naszego kraju może grupę zniechęcać brak jakościowych powierzchni pod przyszłe sklepy. Dlatego, gdyby ostatecznie sieć miała wejść do naszego kraju, to w grę mogłyby wchodzić lokalizacje pod wynajem, jak również przejęcia sieci działających w odpowiednim formacie, czy też odkup niektórych lokalizacji od firm już tu funkcjonujących.