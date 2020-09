Kolejni dyrektorzy odchodzą z Ministerstwa Finansów

Zobacz: Budżet Polski. Kościński: mamy dobrą poduszkę, by przetrwać kryzys

"DGP" przypomina, że to kolejne odejścia z resortu i nazywa to już exodusem. Tylko w tym roku z pracy w MF zrezygnowali: szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak, wiceszef KAS ds. urzędów skarbowych Tomasz Słaboszowski, wiceminister odpowiedzialny za budżet Tomasz Robaczyński - który przeszedł do zarządu BGK - i wiceminister nadzorujący politykę wydatkową oraz dyscyplinę finansów publicznych Leszek Skiba.