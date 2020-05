Tomasz Robaczyński w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego. Trafił tam z rządu

Tomasz Robaczyński dołączył do zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym poinformowała instytucja w komunikacie prasowym. Będzie szóstym członkiem zarządu banku. Oprócz niego są w nim: prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, pierwszy wiceprezes Paweł Nierada, wiceprezes Włodzimierz Kocon, a także Przemysław Cieszyński i Radosław Kwiecień.

Robaczyński pozostanie w resorcie do końca maja. Tekę wiceministra finansów objął w 2018 roku. Odpowiadał m.in. za planowanie i wykonanie państwowego budżetu. Z ministerstwem był związany od przeszło dwóch dekad, bowiem dołączył do niego w 1999 roku.

Najpierw dołączył do kadry biura ds. Dyscypliny Finansów Publicznych, gdzie pracował do 2004 roku. Następnie przeszedł do Departamentu Instytucji Płatniczej, którym kierował od roku 2007.