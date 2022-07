Międzypaństwowy Komitet Walutowy to odpowiednik Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przewodniczącym obecnie jest wiceprezes banku Centralnego Federacji Rosyjskiej Mozhaikov Oleg Vladimirovich, a jego zastępcą - pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Republiki Białorusi Kallaur Pavel Vladimirovich. Komitet zajmuje się kwestiami stabilizacji ekonomicznej tych krajów. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Pod koniec czerwca techniczne bankructwo zaliczyła Rosja.

Kazachstan wykorzystuje okazję. Burzy stary porządek i buduje nowe sojusze

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew konsekwentnie niszczy wszelkie formy współpracy z Rosją i Putniem nie tylko na gruncie finansowym. Wczoraj świt ubiegłym informacje o tym, że Kazachstan chce sprzedawać i kupować ropę z pominięciem Rosji. Do tego potrzebny jest szlak wiodący przez Morze Kaspijskie. W przyszłości kazachski gaz i ropa będą dostarczane tą drogą do Europy. Przepustowość trasy to 10 mln ton ładunków rocznie.