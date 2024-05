Kolejny pożar w Warszawie. Płonie składowisko śmieci "wysokie na 2,5 m"

Kolejny pożar w Warszawie. Płonie hałda śmieci

Spłonęła hala Marywilska 44

Jak pisaliśmy w money.pl, Marywilska 44 to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Mirbud. W centrum było niemal 1350 lokali, wynajmowanych przez najemców z 14 narodowości. Wartość sumy aktywów spółki na koniec 2023 r. to ok. 448 tys. zł. Osiągnęła ona w 2023 r. przychód ze sprzedaży w wysokości ok. 61 018 tys. zł (wzrost o 12 proc. rok do roku). Zysk ze sprzedaży wyniósł 23 489 tys. zł.