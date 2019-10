Komisja Europejska. Ursula von der Leyen zamieszka w 25-metrowej kawalerce

To nie pierwszy raz, kiedy Niemka daje się poznać jako niezwykle skromna osoba. Jeszcze oszczędniej żyła, gdy zajmowała poprzednie stanowisko - ministra obrony Niemiec. Wówczas wystarczała jej 7,5-metrowa sypialnia, doklejona do biura ministra - przypomina gazeta.

Co jednak ciekawe, choć von der Leyen sama żyje skromnie, to kierowany przez nią niemiecki resort obrony tylko w pół roku wydał aż 155 mln euro na usługi zewnętrznych doradców. To niemal tyle, ile wszystkie inne ministerstwa razem wzięte. Czemu tak dużo? Pracownicy resortu tłumaczyli to cyfryzacją.