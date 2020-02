Komisja śledcza ws. GetBack? Witek: kieruję wniosek do Biura Analiz Sejmowych

- W związku z tym, że komisja śledcza rządzi się trochę innymi prawami, wniosek Koalicji Obywatelskiej ws. komisji dotyczącej GetBack kieruję do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych z prośbą o opinię - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dodała, że wniosek został już rozpatrzony.

Jak przypomina PAP, we wtorek posłanki KO Izabela Leszczyna i Paulina Hennig-Kloska poinformowały, że klub PO zwrócił się do marszałek Sejmu, by wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie afery GetBack został rozpatrzony na środowym posiedzeniu.