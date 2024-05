"Kompromitacja", "kabaret", "absurd". Ekonomista o zamieszaniu ws. płacy minimalnej

Przypomnijmy, że z apowiedziany przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk wzrost płacy minimalnej do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia wywołał duże poruszenie , zwłaszcza wśród przedsiębiorców, dla których oznacza to natychmiastowy wzrost kosztów.

Ekonomista pyta Tuska

I dodał, że "jak wyszedł merytoryczny "przekręt" lub niekompetencja (nie wiadomo co gorsze) to ministerstwo tłumaczy się, że na razie zasady ustalania płacy minimalnej zostają po staremu "ale celem jest dążenie do tego, by płaca minimalna opierała się na tej referencyjnej wielkości 60 proc." Jednocześnie zapytał Donalda Tuska oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego, czy jest to oficjalne stanowisko rządu.