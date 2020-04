Koniec dramatu rodzin. Prochy zmarłych mogą znów wjeżdżać na teren Polski

W związku ze stanem epidemii rząd zakazał sprowadzania z zagranicy zwłok i szczątków ludzkich, także skremowanych. Zakaz obejmował również ich wwóz – i to niezależnie od przyczyny śmierci.

Postawiło to w bardzo trudnej sytuacji rodziny osób zmarłych za granicą, gdyż były zmuszone ponosić ogromne koszty przechowywania zwłok zagranicą. W ich interesie wystąpiła Federacja Przedsiębiorców Polskich, która zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z interwencją o wyłączenie z tego zakazu urn z prochami. GIS uznał argumentację FPP i 7 kwietnia opublikował zmianę do Rozporządzenia dopuszczającą sprowadzanie urn z prochami.