Koniec kolejek w ZUS. Zakład uruchamia e-wizyty

K O R O N A W I R U S wydłużyć prace, a NIE skracać pracę w takich instytucjach jak PZU , w bankach, ZUS-ach, Urzędach, US i innych . Ludzie stoją w kolejkach pod budynkami, skandal / starzy, chorzy, niedołężni żeby opłacić składki PZU , a tam wpuszczają do budynku po 1 osobie / ludzie o kulach niosą pieniądze, a tu są ograniczenia, w bankach stoją aby odebrać swoje emerytury, zrobić opłaty , itp. Zamiast rozluznić kolejki to tworzy się ścisk, banki pracują w skróconym wymiarze godzin ! CZAS TO ZMIENIĆ na okres PANDEMII !