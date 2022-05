Koniec przymykania oka na wyskoki Rosji? "Putin wywrócił stolik, przy którym robiło się interesy"

Rosyjska agresja na Ukrainę może zmotywować Unię Europejską do konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów. Wśród nich ma być nawet połowa rezerw walutowych Kremla. UE, decydując się na naruszenie swojej świętej zasady własności, nie będzie mogła się już cofnąć. Ale zdaniem ekspertów, to sam Putin pozbawił złudzeń swoich zachodnich partnerów w sprawie możliwości powrotu do zasady "business as usual".