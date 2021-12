Nord Stream 2 za pokój? Biden rozmawiał z Putinem

Prezydent USA Joe Biden miał oświadczyć w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że "jeśli chce, by gaz płynął przez rurociąg", to nie powinien atakować Ukrainy - wynika ze słów doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’a Sullivana. Biden mówił też, co zrobią Stany Zjednoczone, jeśli dojdzie do kolejnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.