Jest lepiej. Najnowsze dane GUS o koniunkturze

"W kwietniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym wobec prezentowanego w marcu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów składowe 'diagnostyczne' kształtują się na zbliżonym do prezentowanego w marcu poziomie, natomiast składowe "prognostyczne" poprawiają się we wszystkich obszarach - podał GUS.

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023. Nowe dane GUS

Koniunktura gospodarcza to dynamika aktywności gospodarczej, która przejawia się w zmianach podstawowych wskaźników makroekonomicznych. To one określają to, w jakiej kondycji jest gospodarka. Do najważniejszych należy: PKB, PNB, konsumpcja, produkcja przemysłowa, wskaźnik inflacji czy bezrobocia. Koniunktura odzwierciedla cykliczne procesy gospodarcze i wzajemne relacje zachodzące pomiędzy zmianami, które dokonują się we wszystkich sektorach gospodarki.