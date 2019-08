Konrad Gaca zmarł, jego biznesy mają problemy. Opustoszały budynek, likwidowana jedna ze spółek

Jeszcze nie tak dawno tak wyglądał główny warszawski budynek firmy. Dziś to już tylko wspomnienie

Flagowy budynek firmy na warszawskim Ursynowie po prostu opustoszał. Z szyb zniknęły ogromne witryny. Jeszcze nie tak dawno siedziba obklejona był gigantycznym napisem "Mądre odchudzanie". I znał go każdy, kto mieszka w tej dzielnicy. Do tego lokalizację reklamował sam Konrad Gaca - jego postać zdobiła szyby od parteru po sam dach budynku. Na piętrze stały rowery, bieżnie, sale ćwiczeń.

Dziś o placówce i firmie Gaca System przypomina jedynie wielki napis na dachu. On jako jedyny nie zniknął. Reszty już nie ma. Można za to odnieść wrażenie, że do biurowca dawno temu wprowadzili się nowi lokatorzy.