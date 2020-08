Kontrowersyjna decyzja RPP. Kto głosował przeciwko?

Aby przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom koronawirusa w gospodarce, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) trzy razy obniżyła stopy procentowe – w marcu, kwietniu oraz maju. Były to pierwsze cięcia od 2015 roku.

W ich wyniku stopy spadły do rekordowo niskiego poziomu – główna stawka została zmniejszona z 1,5 proc. do zaledwie 0,1 proc. Taka zmiana ma wpływ nie tylko na wysokość rat kredytów, oprocentowanie oszczędności czy dynamikę wzrostu cen, ale na całą gospodarkę.

W przypadku pierwszych trzech nie jest to zaskoczeniem. Od dawna wyróżniają się oni "jastrzębim" podejściem do stóp procentowych, czyli takim, które nakierowane jest na utrzymywanie wyższych stawek oprocentowania w bankach.

Po drugiej stronie barykady stoi trzech innych członków RPP – tzw. "gołębie”, czyli zwolennicy niskich stóp, do których zalicza się przewodniczący Rady oraz prezes NBP Adam Glapiński.

Pozostali czterej członkowie RPP znajdują się "po środku” - są raczej zaliczani do "gołębi” lub określani mianem "gołębi o jastrzębim sercu”. Należy do nich Jerzy Kropiwnicki.

Ostatnio pisaliśmy, że najbliżej zmiany obozu na "jastrzębi" jest właśnie Jerzy Kropiwnicki. Potwierdzają to podane w środę informacje na temat majowego głosowania, według których jest on czwartą osobą w RPP, która w maju zagłosowała przeciw niższym stopom.

Jak widać w RPP nie ma jednomyślności co do poziomu stóp i tak ważna decyzja nie zapada jednogłośnie. Podział był widoczny również podczas poprzednich posiedzeń. Przeciwko obniżce w marcu głosowało trzech z 10 członków (a jeden z "jastrzębi” był nieobecny). Natomiast w kwietniu głos "przeciw” oddał tylko jedne członek (przy nieobecności dwóch "jastrzębi”).

Obecny układ sił w RPP sprzyja kredytobiorcom i niższym ratom. Jeśli jednak w kolejnych miesiącach drożyzna na półkach sklepowych nie odpuści, a inflacja to główny czynnik, na który patrzy Rada, może dojść do zmiany układu sił w RPP. Najbliższa decyzja ws. stóp procentowych powinna zapaść 9 września. Próżno jednak szukać ekonomistów, którzy zakładaliby podwyżki do końca tego roku.