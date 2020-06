Kopalnia Chwałowice ma wstrzymać wydobycie. Górnicy jednak przyszli do pracy

Od wtorku Kopalnia Chwałowice, podobnie jak 11 pozostałych śląskich kopalni, wstrzymała wydobycie. Na trzy tygodnie górnicy zostali odesłani do domów. Jak zapowiedział w poniedziałek minister aktywów państwowych Jacek Sasin, mają otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia za postój .

Mimo tego we wtorek górnicy z Kopalni Chwałowice przyszli na szychtę - informuje portal "Rybnik Nasze Miasto". Jak przekonują, u nich koronawirusa nie ma, a cała pandemia to polityka. "Pracodawca nie kazał zostać w domach, to jesteśmy" - usłyszeli reporterzy portalu.