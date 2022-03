Korea Północna ma nowy pomysł na walkę z kryzysem gospodarczym

Aftek 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak samo będzie niedługo u putlera. Tam mają komunę we krwi od wieków oraz Lu do bu js two i to od wieków. Czas nadszedł na rozbiór r o sj i. Im będą mniejsi tym będą spokojniejsi.