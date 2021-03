Koronakryzys nasilił problem szarej strefy. To już ponad 18 proc. PKB

"Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 roku spowodował wzrost udziału szarej strefy do 18 proc. PKB i do 18,3 proc. w 2021 roku. Spadek PKB, zamrożenie aktywności gospodarczej w wielu branżach i słabsza mobilność ludności przyczyniły się do niższych zysków przedsiębiorstw i spowodowały konieczność szukania oszczędności m.in. poprzez przeniesienie części bądź całości działalności do szarej strefy" - wskazują eksperci IPAG.