Koronakryzys z opóźnionym zapłonem. Najgorsze dopiero przed nami

Piotr 18 min. temu

Od marca 2020 nie miałem żadnego zlecenia(branża nagłośnieniowa), żyję z tego co mi znajomi przyniosą, zaległości za media, mieszkanie, nie wspomnę o depresji, do tego brak pieniędzy na leki, i zero pomocy od państwa, dostałem raz 5.000 z pożyczki, oraz 3 razy zwolnienie z zus-u, ale za to ja chleba nie kupię.