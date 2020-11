Koronawirus. Białoruś nie wpuści do kraju lekarzy, którzy wyjechali do Polski

- Nasi lekarze są proszeni w szczególności o przyjazd do Polski, aby pomóc ludności i państwu w walce z Covid-19. Chcę uprzedzić, że nie ma u nas zbędnych lekarzy. Musimy leczyć naszych własnych ludzi - mówi Aleksandr Łukaszenka.

Łukaszenka wyjaśnił również, że nie jest to groźba, ale "polecenie dla rządu". Oświadczył, że lekarzy należy "ustawić na miejscu", ale jeżeli oczy im "pozieleniały od waluty", to nie należy im przeszkadzać w wyjeździe.

To reakcja na słowa polskiego wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego. We wtorkowej rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Gadomski przyznał, że chociaż Polska jest otwarta na lekarzy z całego świata, to w praktyce zatrudnienie nad Wisłą znajdą głównie lekarze "zza wschodniej granicy", czyli z Białorusi i Ukrainy.