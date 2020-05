Koronawirus. Kiedy do fryzjera? W wielu salonach na czerwiec nie ma już miejsc

- Obecnie około 70 proc. salonów fryzjerskich i kosmetycznych tymczasowo wstrzymało rezerwację wizyt. Te, które zdecydowały się udostępnić kalendarz online, zapełniły już terminy na cały czerwiec - mówi money.pl Sebastian Maśka z portalu Moment.pl (umożliwiającego rezerwację wizyt) i organizator akcji #ChceDoSalonu.

Jak przekonuje, właściciele z niecierpliwością czekają na datę i oficjalne wytyczne dotyczące pracy salonów po otwarciu. Bez pewności co do daty startu, wielu jeszcze nie chce zapełniać kalendarzy.

- Kiedy to się stanie, czas oczekiwania na wizytę, w zależności od salonu, wyniesie około 2-3 tygodnie. W większych będziemy czekać krócej. Podobnie jak stało się to w Niemczech czy Danii, gdzie salony działają już od połowy kwietnia - mówi Maśka.

Minister gotowa odpowiadać na pytania przedsiębiorców. Podała adres mailowy

"Niezbędne usługi"

Inne kraje, gdzie zachorowań było i jest więcej niż w Polsce, też pozwoliły już na obcinanie klientów. Od 4 maja np. można już pójść do fryzjera w Hiszpanii, gdzie pandemia miała tragiczny przebieg. Zakaziło się wirusem ponad 220 tys., a zmarło prawie 27 tys. osób (stan z 12 maja). Salony otwarto też w Austrii.

Z kolei, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro w poniedziałek stwierdził, że salony fryzjerskie są "niezbędnymi usługami", w związku z czym powinny być otwarte. Wszystko to mimo prawie 170 tys. zakażonych i ponad 11 tys. ofiar.

W Polsce do otwarcia salonów może dojść, zgodnie z zapowiedziami wicepremier Emilewicz, 18 maja. Tu jednak małe zastrzeżenie. Jeśli statystyki zachorowań pójdą w górę, termin zostanie przesunięty.

- To byłaby katastrofa. Jednak liczymy, że 18 maja już wystartujemy, bo nie mamy pieniędzy, żeby dłużej czekać - mówi Dariusz Miłek, właściciel 4 warszawskich salonów Milek Design i 1909 Fryzjerzy.

Kto musi nosić maseczki? Pracodawcy mogą karać finansowo za ich brak

Otwarcia nie mogą się już doczekać również klienci. - Ludzie czekają jak na zbawienie. Są tacy, którzy chcieliby nawet przychodzić na 6 rano, albo są w stanie zapłacić nawet dwa razy więcej niż normalnie, byleby przesunąć się w kolejce - mówi Małgorzata, właścicielka osiedlowego salonu fryzjerskiego z Wrocławia.

W jej kalendarzu zajęte są już pojedyncze godziny w pierwszych tygodniach czerwca. Maj jest całkowicie zapełniony.

Efekt pandemii

- Cały czas rezerwujemy w systemach internetowych, a telefon bez przerwy się urywa. Co najmniej tydzień trzeba będzie czekać, by umówić się z kimś z mojego zespołu. To oczywiście średnia i dla poszczególnych fryzjerów, może to wyglądać inaczej - mówi Miłek.

O swoich terminach nie chce mówić. Jednak w jego kalendarzu są jeszcze zapisani ludzie sprzed pandemii. Na początku roku trzeba było czekać 3 miesiące.

W międzynarodowym serwisie Booksy, gdzie również drogą internetową można umawiać się m.in. do salonów fryzjerskich, w Polsce nie widać jeszcze efektownego wzrostu rezerwacji, który występuje w innych krajach, gdzie salony są już otwarte.

- Tak stało się np. w Hiszpanii, która ogłosiła otwarcie z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ludzie od razu zaczęli się umawiać i kalendarze salonów wypełniły się na dwa tygodnie w przód - mówi Stefan Batory z Booksy.

Jak jednak podkreśla, nie wszystkie salony otworzyły się, gdy tylko mogły, bo nie były jeszcze gotowe.

- Liczba rezerwacji byłaby jeszcze większa, ale praktycznie wszystkie salony mają ograniczenia dotyczące liczby pracowników i klientów, którzy mogą w nich przebywać równocześnie, więc nie wszyscy pracownicy mogli wrócić do pracy - mówi Batory.

Urząd przyjmuje wnioski przez godzinę dziennie. Czytelnik oburzony: "petent najmniej ważnym elementem"

Jak ocenia nasz rozmówca, liczba rezerwacji w systemie jeszcze w Polsce nie ruszyła, bo wszystkim, zarówno klientom, jak i salonom, brakuje pewności, że 18 startujemy.

- Na razie zapisuje tylko na jeden tydzień od 18 maja, bo potem jeszcze rząd znowu to przesunie i będzie kłopot z przekładaniem. Wole tak się zabezpieczyć, bo potem zrobi się bałagan. Jednak gdyby to było jasne już teraz, że strujemy 18 maja, to bez problemu zapełniłabym kalendarz do końca maja i dalej - mówi Monika, właścicielka salonu we Wrocławiu.

Ceny w górę?

Jak zapewnia, cen nie podniesie, bo nie chce klientów obarczać kosztem tego, by "czuli się na fotelu bezpiecznie". - Poza tym, jeśli ten kryzys dotknął mnie, to pewnie też i moich klientów. Chce, by również finansowo czuli się u mnie bezpiecznie - podsumowuje Monika.

Minimalne wzrosty cen planuje za to Dariusz Miłek. Jednak na razie próbuje oszacować, jak zabezpieczenia i dokładna dezynfekcja całego gabinetu po 6-godzinnej zmianie pracowników wpłynie na całościowe koszty usług.

- Nie chcemy na tym zarabiać, dlatego musimy to dokładnie oszacować, ale wzrost cen nie będzie znaczny - mówi Miłek. Małgorzata z Wrocławia, już wie, że za zwykłe strzyżenie będzie kasować teraz 30 zł, przed pandemią było to 25 zł.

- Nie mam wyjścia. Muszę mieć rękawiczki, maseczki i masę środków do dezynfekcji, a wszystko to bardzo podrożało. Od 3 dni robię zakupy i już wydałam 4 tys. zł, a to jeszcze nie wszystko. Farby też poszły w górę. Te, które kupuję, produkują we Włoszech i pewnie stąd te wzrosty. Dlatego na farbowaniu też ceny będę musiała podnieść o ok. 20 zł - mówi Małgosia.

*Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie *

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące