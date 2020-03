Koronawirus. LOT wydłuża zawieszenie rejsów do 11 kwietnia

"W związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 11 kwietnia 2020 roku włącznie, podyktowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie, loty zaplanowane w dniach 29 marca - 11 kwietnia 2020 roku zostały odwołane. W związku z powyższym do 11 kwietnia realizujemy tylko loty czarterowe w ramach operacji #LOTdoDomu" - poinformował PLL LOT w komunikacie, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa.