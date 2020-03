PLL LOT zmienia ceny biletów dla wracających do Polski. Będzie taniej

To odpowiedź na krytykę, jaką przyjął przewoźnik. Wracający Polacy do kraju narzekali, że klasa ekonomiczna rozchodzi się w błyskawicznym tempie, dlatego też chętnym zostają wyłącznie miejsca w wyżej wycenianych klasach.

To także potwierdzenie słów Mateusza Morawieckiego . Premier, przy ogłaszaniu programu "Lot do domu", zapewnił, że cena będzie zryczałtowana i dla każdego taka sama.

Lot do domu. Rząd i LOT organizują powroty do kraju

Strona to element programu prowadzonego przez rząd i narodowego przewoźnika, który ma na celu sprowadzenie do kraju obywateli polskich i ich rodzin, którzy nie są w stanie dostać się do Polski inaczej. - Zamykamy granice dla koronawirusa, chcemy by Polacy, którzy mają taką chęć mogli do Polski wrócić - mówił podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.