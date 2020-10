Koronawirus na świecie. Chiny relatywnym zwycięzcą. Widać to w nowych danych

Wzrost gospodarczy w Chinach w trzecim kwartale wyniósł w ujęciu rocznym 4,9 proc. i był nieco niższy niż oczekiwania rynkowe (5,2 proc. rok do roku). Wynik jest lepszy niż w drugim kwartale (3,2 proc. rok do roku).

Lepsze od oczekiwań były za to wrześniowe dane o sprzedaży detalicznej (3,3 proc. rok do roku) i produkcji przemysłowej (6,9 proc. rok do roku). Pokazały one kontynuację ożywienia w chińskiej gospodarce.