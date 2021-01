Koronawirus. Norwegia zaostrza restrykcje

Norwegia zaostrza kurs w walce z pandemią. Od poniedziałku do 18 stycznia w prywatnych spotkaniach może uczestniczyć do pięciu osób. - Nie przyjmujcie gości przez najbliższe dwa tygodnie oraz unikajcie kontaktów społecznych - zaapelowała do rodaków premier Erna Solberg. To nie wszystko.